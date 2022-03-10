Зірка "Сцен із подружнього життя" захопилася мужністю українок, які народжують у бомбосховищах

Знаменита голлівудська актриса, зірка "Сцен із подружнього життя" – Джессіка Честейн – відкрито захопилася українськими жінками, яким через вторгнення Путіна в Україну доводиться народжувати у сховищах. Так, завдяки російській агресії майбутні мами зараз важко переживають непростий і так тривожний момент пологів. Їм буквально доводиться рятувати свої життя та життя ненароджених дітей, ховаючись від бомб та авіаударів російської військової техніки.
Цими днями весь світ облітають непрості кадри, на які не можна дивитися без сліз. На своїй сторінці в інстаграм Джессіка Честейн поділилася публікацією Vogue Ukraine, в якій були зібрані знімки вагітних жінок, які ховаються у підвалах пологових будинків під час повітряних атак
Речі, які ви повинні побачити. Цим відважним українкам довелося народжувати у бомбосховищах. #StandWithUkraine #МіжнароднийЖіночийДень,
- написала акторка.
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І ми вдячні їй за те, що вона привертає увагу світу до війни в Україні тим самим допомагаючи змусити західних політиків нарешті вжити реальних заходів для припинення російського вторгнення.
Також ми не втомлюємося говорити про те, що вже дуже багато західних зірок висловилися на підтримку України і допомагають фінансово. Про це читайте далі детальніше.
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Ми впевнені у перемозі. Все буде Україна!
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