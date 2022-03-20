Оскароносний актор Хав'єр Бардем вийшов на мітинг проти російської військової агресії

Весь світ продовжує підтримувати Україну. Щодня у різних куточках світу люди виходять на мітинги проти російської агресії. Підтримують український народ та зірки, наприклад, Бенедикт Камбербетч та співачка Шер запропонували біженцям влаштуватися в їхніх будинках.
На протести в Іспанії вийшов і оскароносний іспанський актор Хав'єр Бардем, відомий за фільмом "Вікі Крістіна Барселона" та "Примари Гойї".
Водночас сотнями іспанців та небайдужих людей актор вийшов на вулиці Мадрида до стін російського посольства, щоб висловити свою позицію проти війни в Україні.
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Я зараз тут, щоби продемонструвати своє засудження військових дій російської федерації проти України, – заявив Бардем.
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Більше про тих, хто підтримав Україну, яка бореться з рашистами, ви можете прочитати далі.
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Попри все, ми віримо в наших захисників і швидку перемогу над рашизмом. Все буде Україною!
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