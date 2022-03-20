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Оскароносний актор Хав'єр Бардем вийшов на мітинг проти російської військової агресії

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20 березня, 18:44
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Іспанський актор та володар премії "Оскар" Хав'єр Бардем приєднався до протестувальників проти війни в Україні біля стін російського посольства в Мадриді
Хав'єр Бардем вийшов на мітинг проти Росії
Хав'єр Бардем вийшов на мітинг проти Росії / Фото: Getty Images

Весь світ продовжує підтримувати Україну. Щодня у різних куточках світу люди виходять на мітинги проти російської агресії. Підтримують український народ та зірки, наприклад, Бенедикт Камбербетч та співачка Шер запропонували біженцям влаштуватися в їхніх будинках.

На протести в Іспанії вийшов і оскароносний іспанський актор Хав'єр Бардем, відомий за фільмом "Вікі Крістіна Барселона" та "Примари Гойї".

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Водночас сотнями іспанців та небайдужих людей актор вийшов на вулиці Мадрида до стін російського посольства, щоб висловити свою позицію проти війни в Україні.

Я зараз тут, щоби продемонструвати своє засудження військових дій російської федерації проти України, – заявив Бардем.

Більше про тих, хто підтримав Україну, яка бореться з рашистами, ви можете прочитати далі.

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Попри все, ми віримо в наших захисників і швидку перемогу над рашизмом. Все буде Україною!

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